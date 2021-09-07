Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığı hakkında 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı
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Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığı hakkında 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığı hakkında 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı
Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Güncel

Adana'da, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "kasten yaralama" suçlarından 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'da, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "kasten yaralama" suçlarından 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Terör örgütü DEAŞ'la bağlantılı olduğu iddiasıyla tutuklanan A.D. hakkındaki soruşturma tamamlandı. Sanık A.D. için "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "kasten yaralama" suçlarından 18 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, müşteki sıfatıyla ifadesine yer verilen M.O, şu beyanlarda bulundu:

"Ben A.D'yi tanıyorum. Geçen yıl dayımın oğlu ile otururken, plakasını bilmediğim bir motosikletle ve yanında bulunan iki kişiyle bizim olduğumuz yere geldi. Tabancasıyla birden rastgele ateş etmeye başladı. Bu sırada A.D. yanındaki kişilere beni işaret ederek bana doğru ateş etti. Ben bu olay nedeniyle yaralandım. Sonrasında dayımın oğlu ile bir eve sığındık. A.D. ve yanındaki kişilerden şikayetçiyim."

Hakkındaki DEAŞ soruşturması kapsamında itiraflarına yer verilen gizli tanık ise "A.D. Mahmut Özden'e (DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri) bağlı Yamaçlı Grubu içerisinde aktif olarak faaliyet gösteriyordu. Örgütsel ders ve sohbetlere katılırdı. Son dönemde DEAŞ terör örgütü adına Yamaçlı bölgesine gerçekleştirilen silahlı yaralama, bıçaklama, tehdit ve darp olaylarına karıştığını biliyorum." ifadelerini kullandı.

A.D'nin, kentte DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'e bağlı olarak faaliyet yürüttüğü, örgüt adına gerçekleştirilen eylemlere karışarak müşteki M.O'yu örgütsel amaçla silahla yaraladığı, dijital materyallerinde DEAŞ mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın olduğu da iddianamede yer aldı.

İddianamedeki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık, gelecek günlerde hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

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Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığı hakkında 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı - Haberler
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