Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığı hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

Adana'da, terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında tutuklanan sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'da, terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında tutuklanan sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu iddiasıyla tutuklanan sanık İ.S. hakkındaki soruşturma tamamlandı. Sanık İ.S. için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, hakkındaki DEAŞ soruşturması kapsamında itiraflarına yer verilen gizli tanık, "İ.S'yi tanıyorum. Kendisi örgütün Yamaçlı Grubu içerisinde bulunuyordu. Yamaçlı Grubu olarak örgütsel ders ve sohbet yapıyorduk, İ.S. de bu sohbetlere katılıyordu. İ.S'nin son dönemde terör örgütü DEAŞ adına Yamaçlı bölgesinde gerçekleştirilen silahlı yaralama, bıçaklama, tehdit ve darp olaylarına karıştığını biliyorum." ifadelerini kullandı.

İ.S'nin DEAŞ'a katılımı arttırmak adına örgütsel toplantılar yaptığı ve dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın tespit edildiği iddianamede belirtildi.

İddianamede, sanığın terör örgütü DEAŞ'ın Adana'da faaliyet gösteren Yamaçlı Grubu içerisinde yer aldığı, örgütsel ders ve toplantılara katıldığı, eylem ve faaliyetlerini yürütürken kendisini gizlemek adına kod isim kullandığı da yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu