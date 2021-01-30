Adana'da terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı
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Adana'da terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

30.01.2021 10:55 | Son Güncelleme: 30.01.2021 10:55
Adana'da terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Adana'da terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı iddia edilen zanlının, merkez Yüreğir ilçesi Abdioğlu Mahallesi'ndeki adresini tespit etti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı gözaltına alarak, cep telefonuna el koydu.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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