Adana'da terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı iddia edilen 2 zanlı yakalandı
24.12.2020 16:19 | Son Güncelleme: 24.12.2020 16:19
Adana'da terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı öne sürülen biri kadın 2 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı öne sürülen biri kadın 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı iddia edilen 2 zanlının merkez Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'ndeki adresini tespit etti.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, biri kadın 2 kişiyi gözaltına aldı.
Operasyonda, 2 cep telefonu, tablet bilgisayar ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa