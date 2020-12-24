Adana'da terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı iddia edilen 2 zanlı yakalandı
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Adana'da terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı iddia edilen 2 zanlı yakalandı

24.12.2020 16:19 | Son Güncelleme: 24.12.2020 16:19
Adana'da terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı iddia edilen 2 zanlı yakalandı

Adana'da terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı öne sürülen biri kadın 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı öne sürülen biri kadın 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı iddia edilen 2 zanlının merkez Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'ndeki adresini tespit etti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, biri kadın 2 kişiyi gözaltına aldı.

Operasyonda, 2 cep telefonu, tablet bilgisayar ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa

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