Adana'da terör örgütü DEAŞ propagandası yapan sanığa 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezası

Adana'da terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında tutuklanan sanık "silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütü propagandası yapma" suçlarından yargılandığı davada örgüt propagandası yapma suçundan 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2.Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık C.B. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı sanığın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarıyla silahlı terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve yöntemlerini meşru gösterici tutum içinde olduğu dikkate alınarak "terör örgütü propagandası yapma" suçundan cezalandırılması, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ise "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraatine karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanık C.B. DEAŞ terör örgütü üyesi olmadığını belirterek, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Ben DEAŞ terör örgütünün propagandasını yapmadım. Tahliyeme ve beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti "terör örgütü propagandası yapma" suçundan 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezasına çarptırdığı sanık C.B'nin tutuklulukta kaldığı süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verdi. Heyet, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ise beraatine hükmetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu