Adana'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı
Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı.
06.06.2020 09:55 | Son Güncelleme: 06.06.2020 09:55
Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.
Adresteki aramada, örgütsel doküman ve kitap ele geçirildi, S.K. (23) gözaltına alındı.
Örgüt mensuplarının sözde derslerine ve sohbet toplantılarına katıldığı, DEAŞ saflarında savaşmak için eğitildiği öğrenilen S.K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla tutuklandı.
Kaynak: AA