Adana'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 3 gözaltı
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Adana, Güncel

Adana'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 3 gözaltı

Adana'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

12.03.2020 07:44 | Son Güncelleme: 12.03.2020 07:46
Adana'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 3 gözaltı

Adana'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı.

Kent merkezinde belirlenen adreslere özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenlendi.

Koçbaşıyla kapısı kırılarak girilen evlerde Suriye uyruklu şüpheliler İ.H.G, W.K. ve H.H. gözaltına alındı.

Ekipler, sokak giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem alırken bazı polisler de adreslerde ve şüphelilere ait iş yerlerinde arama yaptı.

Şüphelilerin örgüte ait medreselerde öğretmenlik yaptığı ve silahlı faaliyette bulunduğu öne sürüldü.

Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünden sonra, şüpheliler emniyete götürüldü.

Adana'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 3 gözaltı

Kaynak: AA

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Adana'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 3 gözaltı

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