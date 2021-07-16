Adana'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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Adana'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Adana'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Güncel

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı tespit edilen S.D'nin merkez Seyhan ilçesindeki adresine operasyon düzenledi.

Zanlı gözaltına alınırken adreste yapılan aramada ruhsatsız av tüfeği ile bu silaha ait 7 kartuş ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

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