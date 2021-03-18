Adana'da terör örgütü DEAŞ kampına para aktardığı öne sürülen sanıkların yargılandığı davaya devam edildi

Adana'da, terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan Hol Kampı'nda tuttuğu DEAŞ'lı teröristler ve ailelerine para aktardıkları ileri sürülen iki sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, haklarında "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından 10'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuksuz sanık Abdullah A. ile avukatları katıldı. Sanık Ahmad A. ise duruşmaya gelmedi.

Duruşmada tanık olarak beyanı alınan G.E, eşinin çocuğunu Suriye'ye kaçırdığını ve buna ilişkin eşinden şikayetçi olduğunu söyledi.

Çocuğunun görebilmek için kayınpederi M.E.E. aracılığıyla Suriye'ye gittiğini belirten tanık G.E. şöyle devam etti:

"Eşim DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösteriyordu. Benim örgüt içinde herhangi bir faaliyetim olmadı. Daha sonra ben ve eşim YPG/PKK terör örgütünün Hol kampına götürülerek esir edildik. Ben bir yıl 7 ay bu kampta kaldım. Eşimi ise farklı bir kampa götürdüler. Ben Türkiye'ye dönebilmek için WhatsApp üzerinden annem H.Ş. ile irtibata geçerek para istedim. Benim aynı kampta Sibel isimli bir arkadaşım vardı. Sibel bana bir telefon numarası verdi. Bu telefon hattını kullanan kişi aracılığıyla bana annemin para gönderebileceğini söyledi. Ben de Sibel'in bana vermiş olduğu telefon hattını anneme gönderdim. Bu kişiyi daha sonra Abdullah A. olarak öğrendim. Ben Türkiye'ye Abdullah A. aracılığıyla gelmedim. Dosyanın diğer sanığı Ahmad A'yı ise ben tanımıyorum."

Savunması alınan sanık Abdullah A. da terör örgütüyle bir bağlantısı olmadığını ileri sürerek, "Ben terör örgütüne yardım etmedim. Kimseden komisyon almadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Adli kontrolümün kaldırılmasını ve beraatımı talep ederim." dedi.

Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirinin devamına ve dosya kapsamındaki eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu