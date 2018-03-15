Adana'da Terör Örgütü Deaş Hükümlüsü Yakalandı

Adana'da Terör Örgütü Deaş Hükümlüsü Yakalandı

Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olmaktan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü yakalandı.

Adana'da Terör Örgütü Deaş Hükümlüsü Yakalandı

Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olmaktan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Suriye'de DEAŞ'a katılıp Türkiye'ye giriş yaparken yakalanan ve Kilis'te "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuksuz yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen Kerim Söylemez'in kentte olduğu bilgisini aldı.

Söylemez'in Aydınlar Mahallesi'nde kaldığı evi belirleyen polis ekipleri, düzenlediği operasyonla hükümlüyü yakaladı.

Emniyet ve adliyedeki işlemleri tamamlanan Söylemez cezaevine gönderildi.

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