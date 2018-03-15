Adana'da Terör Örgütü Deaş Hükümlüsü Yakalandı
Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olmaktan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü yakalandı.
Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olmaktan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Suriye'de DEAŞ'a katılıp Türkiye'ye giriş yaparken yakalanan ve Kilis'te "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuksuz yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen Kerim Söylemez'in kentte olduğu bilgisini aldı.
Söylemez'in Aydınlar Mahallesi'nde kaldığı evi belirleyen polis ekipleri, düzenlediği operasyonla hükümlüyü yakaladı.
Emniyet ve adliyedeki işlemleri tamamlanan Söylemez cezaevine gönderildi.