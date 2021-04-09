Adana'da terör örgütü DEAŞ davasında yargılanan 9 sanıktan birine hapis cezası

Adana'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan tutuksuz 9 sanıktan biri, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğerlerinin beraatine karar verildi.

Adana'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan tutuksuz 9 sanıktan biri, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğerlerinin beraatine karar verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, DEAŞ'a katılımı arttırmak amacıyla örgütsel ders ve toplantılar düzenledikleri ve örgüt üyeliğinden haklarında işlem yapılan kişilerle irtibatları belirlenen sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

Sanık M.K. savunmasında, mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "DEAŞ terör örgütü üyesi değilim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Ben örgütsel hiçbir toplantıya katılmadım. Beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Duruşmaya katılan diğer sanıklar da herhangi bir silahlı eyleme veya örgütsel faaliyete katılmadıklarını ileri sürerek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı tutuksuz sanık M.Y. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmasına, diğer sanıkların ise "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraatine hükmetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu