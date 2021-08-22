Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı
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Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı
Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu - Haberler | Güncel

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

?İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 18 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda yakalanan Suriye uyruklu zanlılar Ali M. (42), Ali Eyüp N. (42), Mahmud H. (32), Yusuf A. (21), Abdulkerim U. (41) ve Ahmed V'nin (33) işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan Ali M. ve Ali Eyüp N. emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, diğerleri adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 4 şüpheli tutuklandı.

Polis, adresinde bulunamayan bir zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Polis, terör örgütü DEAŞ adına Suriye'de silahlı faaliyette bulundukları ve yasa dışı yollardan yurda giriş yaptıkları ileri sürülen 7 şüpheliyi yakalamaya yönelik 18 Ağustos'ta operasyon düzenlemişti. Ekipler, 6'sını yakaladığı zanlıların adreslerinde çok sayıda dijital materyal ele geçirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı - Haberler
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