Adana'da terör operasyonunda yakalanan 4 Suriyeli sınır dışı edildi
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Adana'da terör operasyonunda yakalanan 4 Suriyeli sınır dışı edildi

Adana'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 4 şüpheli, sınır dışı edildi.

01.02.2020 11:10 | Son Güncelleme: 01.02.2020 11:11
Adana'da terör operasyonunda yakalanan 4 Suriyeli sınır dışı edildi

'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan uyruklu 4 şüpheli, sınır dışı edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 29 Ocak'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 4 Suriye uyruklunun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.

İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilen şüpheliler, sınır dışı edildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Adana'da terör operasyonunda yakalanan 4 Suriyeli sınır dışı edildi
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