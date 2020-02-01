Adana'da terör operasyonunda yakalanan 4 Suriyeli sınır dışı edildi
Adana'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 4 şüpheli, sınır dışı edildi.
Adana'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 4 şüpheli, sınır dışı edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 29 Ocak'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 4 Suriye uyruklunun emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.
İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilen şüpheliler, sınır dışı edildi.