Adana'da terör operasyonu: 4 gözaltı
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Adana'da terör operasyonu: 4 gözaltı

23.03.2021 10:37 | Son Güncelleme: 23.03.2021 10:45
Adana'da terör operasyonu: 4 gözaltı

Adana'da bölücü terör örgütünün işbirlikçilerinin ortaya çıkarılmasına yönelik yapılan çalışmada ikisi yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

Adana'da bölücü terör örgütünün işbirlikçilerinin ortaya çıkarılmasına yönelik yapılan çalışmada ikisi yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütünün işbirlikçilerinin tespit edilmesine ve faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu, ikisi yabancı uyruklu 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerden ikisinin sosyal medya hesaplarından PKK/KCK/PYD/YPG silahlı terör örgütü propagandası yaptığı diğer 2 şüpheli şahsın ise PKK/KCK/PYD/YPG silahlı terör örgütüne üye olmaktan hakkında soruşturma yürütüldüğü tespit edildi.

Şahıslarla birlikte 3 adet cep telefonu, 3 adet sim kart ve örgütü simgeleyen bez parçası ele geçirildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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