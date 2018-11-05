Adana'da Terör Operasyonu

Eski Viranşehir Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin O, terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında Adana'nın Ceyhan ilçesinde gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da yürütülen soruşturma kapsamında aranan Hüseyin O'nun kentte olduğu bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.

Ceyhan ilçesinde gözaltına alınan Hüseyin O, işlemlerinin ardından Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.