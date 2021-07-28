Adana'da termometreler 46 dereceyi gösterdi
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Adana'da termometreler 46 dereceyi gösterdi

İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici - Haberler | Güncel

Adana'da termometreler 46 dereceyi gösterdi Sıcaktan fenalaşıp gölgede uyudu, vatandaşlar öldü sandı Adana'da termometreler 46 dereceyi gösterdi.

Adana'da termometreler 46 dereceyi gösterdi

Sıcaktan fenalaşıp gölgede uyudu, vatandaşlar öldü sandı

ADANA - Adana'da termometreler 46 dereceyi gösterdi. Sıcak havada rahatsızlanıp gölgede uyuya kalan bir vatandaşı ise başka vatandaşlar uyandırıp elini yüzünü yıkattı.

Türkiye'nin en sıcak illerinden olan Adana'da Meteoroloji Genel Müdürlüğünün anlık verilerine göre hava sıcaklığı 14.00 itibariyle 40 derece ölçüldü. Güneş altındaki ve araç termometreler ise ise 46 dereceyi gösterdi.

Dışarıya çıkmak zorunda kalan ancak sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar da parklardaki ağaç gölgelerinde dinlenip el ve yüzlerini yıkadı. Mehmet Yılmaz isimli vatandaş ise sıcak hava nedeniyle rahatsızlanıp ağaç gölgesinde uyuya kaldı. Bu sırada uyuyan vatandaşı gören başka bir vatandaş ise Yılmaz'ı uyandırıp elini yüzünü yıkattı.

İşi olduğu için evden çıkmak zorunda kaldığını söyleyen ve Adana'nın çok sıcak olduğunu belirten bir vatandaş, "Adana çok sıcak. Yanıyor. Dışarı bile çıkamıyoruz. Az önce uyuyan adamı öldü sandık. Güneşten çıkamıyoruz. Aslında yola çıkıp silahı alacaksın ve güneşe sıkacaksın. Her yer soğuk bizim Adana yanıyor. Gölge daha sıcak. Güneşe çıkamıyoruz, gölgede pişiyoruz. Adana cehennem gibi yanıyor. Cehennem harbiden Adana'nın altında" diye konuştu.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Adana'da termometreler 46 dereceyi gösterdi
Adana'da termometreler 46 dereceyi gösterdi
Adana'da termometreler 46 dereceyi gösterdi
Adana'da termometreler 46 dereceyi gösterdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici

Adana'da termometreler 47 dereceyi gösterdi
Adana'da termometreler 47 dereceyi gösterdi
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