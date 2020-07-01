Adana'da termometreler 42 dereceyi gösterdi, vatandaşlar parklara akın etti
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Adana'da termometreler 42 dereceyi gösterdi, vatandaşlar parklara akın etti

Adana'da termometreler 42 dereceyi gösterdi, vatandaşlar parklara akın ettiADANA'da geçtiğimiz hafta yağış etkili olurken bugün ise meteorojinin verilerine göre hava sıcaklığı 34 dereceyi buldu.

Adana'da termometreler 42 dereceyi gösterdi, vatandaşlar parklara akın etti
01.07.2020 13:43 | Son Güncelleme: 01.07.2020 13:53

Adana'da termometreler 42 dereceyi gösterdi, vatandaşlar parklara akın etti

ADANA'da geçtiğimiz hafta yağış etkili olurken bugün ise meteorojinin verilerine göre hava sıcaklığı 34 dereceyi buldu. Hissedilen sıcaklıkla birlikte termometreler 42 dereceyi gösterirken birçok Adanalı serinlemek için soluğu parklarda aldı.

Yaz aylarında kavurucu sıcakların etkisini yoğun olarak gösterdiği Adana'da geçtiğimiz hafta yağış etkili olurken bu hafta ise havalar ısınmaya başladı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre bugün kent merkezinde hava sıcaklığı 34 dereceyi buldu. Hissedilen sıcaklıkla birlikte kentteki termometreler 42 dereceyi gösterirken sıcaktan bunalan Adanalılar, serinlemek için parklara akın etti. Ağaç gölgelerinde oturup serinlemeye çalışan vatandaşlar, bir nebze olsun sıcağın etkisinden kurtulmaya çalıştı. Sıcağın etkisiyle bunalan bazı çocuklar ise tehlikeye aldırmadan serinlemek için sulama kanalarında yüzdü.

'KAFAMDA YUMURTA KIRSAN PİŞER'

Kentte hava sıcaklığının etkisini arttırmasıyla serinlemek için parkta vakit geçirmeye geldiğini belirten Helin Kart (17), sıcakla mücadele etmek adına sürekli duş aldığını söyledi. Adana'da sıcakların insan hayatını derinden etkilediğini dile getiren Kart, 'Elimden gelse duştan hiç çıkmam. O kadar sıcak ki kafamda yumurta kırsanız pişerö dedi.

Haftaya temelli olarak İzmir'e taşınacağını ve Adana sıcaklarından kurtulacağını söyleyen Yasin Sezeroğlu (18) ise kent ikliminin dengesizleştiğini aynı gün içinde bir şortla birkaç saat sonra da montla dolaştıklarını belirtti.

Kaynak: DHA

Manşet

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