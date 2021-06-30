ADANA'DA TERMOMETRELER 41 DERECEYİ GÖSTERDİ, PARKLAR DOLDU

ADANA'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, haziran ayının son gününde kentteki termometreler 41 dereceyi gösterdi.

ADANA'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, haziran ayının son gününde kentteki termometreler 41 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan Adanalılar serinlemek için parklara akın etti, ağaç gölgelerine sığındı.

Basra alçak basınç dalgasından etkilenen kentlerden biri olan Adana'da haziranın son günü sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kentte hava sıcaklığı öğle saatlerinde 38 derece ölçülürken, termometreler güneş altında 41 dereceyi gösterdi. Park ve yeşil alanlara akın eden Adanalılar, sıcağın da etkisiyle ağaçların altında oturarak ve çeşme altında başlarını yıkayarak serinlemeye çalıştı.

'SERİNLEMEK İÇİN 5 KEZ DUŞ ALIYORUM'

Arkadaşıyla merkez Seyhan ilçesindeki Atatürk Parkı'na gelerek vakit geçirdiklerini söyleyen Sergen Kırkız (20), sıcak havalardan dolayı Adana'da yaşamanın imkansızlaştığını belirtti. Serinlemek için günde 5 kez duş aldığını dile getiren Kırkız, Yetmiyor, kafamı soğuk suyun altında tutuyorum. Umarım ağustostan sonra bu sıcaklardan kurtuluruz dedi.

'BURADA DOĞDUK'

Sıcak havaya rağmen sıkıntıdan arkadaşlarıyla dışarı çıkmayı tercih ettiğini belirten Asya Köksal (15) ise güneş kremi, gözlük ile güneşten korunmaya çalıştığını söyledi. Siyah giydiği için sıcaktan daha fazla etkilendiğini anlatan Köksal, Sıcaklara alıştık. Bahtımız böyle burada doğduk yaşayacağız. Şahsen güneşten korunmak pek de mümkün değil. Ne yaparlarsa yapsınlar fark etmiyor diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı