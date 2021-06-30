Adana'da termometreler 41 dereceyi gösterdi
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Adana'da termometreler 41 dereceyi gösterdi

Adana'da termometreler 41 dereceyi gösterdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye'nin en sıcak illerinden biri olan Adana'da termometreler 41 dereceyi gösterdi.

Türkiye'nin en sıcak illerinden biri olan Adana'da termometreler 41 dereceyi gösterdi. Sıcak hava dalgası etkisine giren kentte sıcaktan bunalan vatandaşlar parklara akın ederken, bir yaşlı adamın atletle gölgede oturması dikkat çekti.

Sıcak hava dalgasından etkilenen illerden Adana'da Meteoroloji Genel Müdürlüğünün anlık verilerine göre hava sıcaklığı saat 13.30'da gölgede 38,7 derece ölçüldü.

Kentteki parklarda bulunan termometreler ise güneş altında 41 dereceyi gösterdi. Dışarıya çıkmak zorunda kalan ancak sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar da parklardaki ağaç gölgelerinde dinlenip el ve yüzlerini yıkadı. Bazı vatandaşlar ise parktaki gölgelik alanlarda atletle oturdu.

Parklardaki güvercinler ise sıcak havadan bunalıp süs havuzuna girerek serinledi. Güvercinlerin tek tek havuza girip başlarını suya daldırıp çıkardıkları görüldü.

İşi olduğu için evden çıkmak zorunda kaldığını söyleyen Halil Alaışık, "Hava sıcak. Allah'ın vermiş olduğu bir sıcaklık. Yapabileceğimiz bir şey yok. Başka serinleyebileceğimiz bir yer yok. Evler de cehennem. Ben aslında Şanlıurfalıyım. Oranın çöl sıcağı var ama insanları etkilemiyor. Burası insanları yıpratıyor" diye konuştu.

Parktaki gölgelik alanda atletle oturan Bekir Uyanık ise sıcaktan bunaldığını belirterek, "İster istemez sıcağı hissediyoruz. Sıcaktan bunaldım, tişörtü çıkarttım. Kendimizi parka attık" dedi.

Mehmet Yılmaz ise Adana sıcağına alışmak zorunda olduklarını kaydederek, "Alışmaktan başka bir alternatifimiz yok. Ev daha sıcak. Park daha serin olduğu için geldik" ifadelerini kullandı.

(Umutcan İşledici - Elif Ayşenur Bay/İHA)

Adana'da termometreler 41 dereceyi gösterdi
Adana'da termometreler 41 dereceyi gösterdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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