Adana'da termometreler 38 dereceyi gösterdi Adana'da termometreler 38 dereceyi gösterdiAdana'da termometreler 38 dereceyi gösterirken, vatandaşlar kendilerini park ve bahçelere attı.

Adana'da termometreler 38 dereceyi gösterdi

Adana'da termometreler 38 dereceyi gösterirken, vatandaşlar kendilerini park ve bahçelere attı.

Meteoroloji verilerine göre, gölgede 29 derece olan Adana'da güneş altındaki termometreler 38 dereceye ulaştı. Havaların ısınmasıyla birlikte Adanalılar da kendilerine koronavirüs önlemlerine karşın sokağa attı.

Kentin bir çok noktasında vatandaşlar parklara gelip, vakit geçirdi. Evde Kal çağrılarına karşın parklara gelen Adanalılar, zaman zaman sosyal mesafeyi göz ardı etti. Belediyenin ise önlem amacıyla parktaki spor alanlarını ve kamelyaları şeritle kapattığı görüldü. Kız arkadaşı Hülya Ünsal ile parkta vakit geçirmeye geldiğini söyleyen üniversite öğrencisi Doğukan Daşgıran, sosyal mesafe uyarılarına değinerek, "Sevgililere sosyal mesafe konusunda bir şey denmesin" dedi. Havaların ısınması fırsat bilip dışarı çıkmanın yanlış olduğunu vurgulayan Ayfer Kalelioğlu (53) ise eşine peynir ve ekmek almak için sokağa çıktığı ama önemli durumlar dışında evinde kaldığını söyledi.

Kaynak: DHA