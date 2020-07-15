Adana'da termometreler 36 dereceyi gösterdi, vatandaşlar parklara akın etti
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Adana'da termometreler 36 dereceyi gösterdi, vatandaşlar parklara akın etti

ADANA'da hava sıcaklığı 36 dereceyi bulurken vatandaşlar, serinlemek için parklara akın etti.

Adana'da termometreler 36 dereceyi gösterdi, vatandaşlar parklara akın etti
15.07.2020 14:55 | Son Güncelleme: 15.07.2020 14:58

ADANA'da hava sıcaklığı 36 dereceyi bulurken vatandaşlar, serinlemek için parklara akın etti. Ağaç gölgelerine yatanların yanı sıra bazı vatandaşlar, başlarına soğuk su döktü.

Kentte bugün termometreler 36 dereceyi gösterirken, nemle birlikte hissedilen sıcaklık 40 dereceyi buldu. Sıcak havaya dayanamayan Adanalılar da soluğu parklarda aldı. Bazı vatandaşlar, parklardaki ağaçların gölgesine yatarak ya da oturarak serinlemeye çalıştı. Bazı vatandaşlar da başlarına soğuk su döktü. Aileleriyle birlikte parklara gelen çocuklar ise ayaklarını süs havuzlarına sokarak, oyun oynadı. 

'GÜNEŞ'E SESLENİYORUM, LÜTFEN BİZİ YAKMA'Arkadaşlarıyla Seyhan ilçesindeki Atatürk Parkı'na gelip, ağaç altında oturan Mehtap Çakıcı, sıcak havada parklarda serinlemeyi tercih ettiğini ancak bunun da yetmediğini belirterek, "Adana'da bunaltıcı bir hava var. Bence insan 20 yıl da kalsa bu kentte, sıcağa alışamaz. Buradan Güneş'e sesleniyorum; 'Lütfen bizi yakma' diyorum. Başımdan aşağı bir şişe su döktüm. Biraz serinledim ama kurumam bu havada 10 dakika bile sürmez" diye konuştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen bilgilere göre kentteki sıcaklık hafta boyunca devam edecek.

 


Kaynak: DHA

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