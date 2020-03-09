Adana'da termometreler 32 dereceyi gösterdi
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Adana, Güncel

Adana'da termometreler 32 dereceyi gösterdi

Adana'da termometreler 32 dereceyi gösterdiADANA'da hava sıcaklığı öğle saatlerinde 32 dereceye kadar çıktı.

09.03.2020 16:30 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:30
Adana'da termometreler 32 dereceyi gösterdi

Adana'da termometreler 32 dereceyi gösterdi

ADANA'da hava sıcaklığı öğle saatlerinde 32 dereceye kadar çıktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün anlık verilerine göre, Adana'da hava sıcaklığı saat 13.30'da gölgede 28 derece ölçüldü. Kentteki parklarda bulunan termometreler ise güneş altında 32 dereceyi gösterdi. Sert geçen kış mevsiminin ardından güneşi gören vatandaşlar parklardaki ağaç gölgelerinde sıcak havanın tadını çıkarttı. Vatandaşlar, yazın kavurucu sıcağı öncesinde bir süre güneşin tadını çıkartacaklarını söylediler.

Kaynak: DHA

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