Adana'da terk edilen bebeğin, bulunduğu iş yerinin önüne götürüldüğü anların görüntülerine ulaşıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana'da terk edilen bebeğin, bulunduğu iş yerinin önüne götürüldüğü anların görüntülerine ulaşıldı

Adana'da terk edilen bebeğin, bulunduğu iş yerinin önüne götürüldüğü anların görüntülerine ulaşıldı
Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı - Haberler | Güncel

Adana'da beş gün önce bir iş yerinin önüne bırakılan bebeğin, bulunduğu iş yerine doğru taşındığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Adana'da beş gün önce bir iş yerinin önüne bırakılan bebeğin, bulunduğu iş yerine doğru taşındığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Polis ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde, iş yeri önüne bırakılan ve bir aylık olduğu değerlendirilen erkek bebeğin kime ait olduğunu araştırmaya devam ediyor.

Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, bebeğin, bulunduğu yere taşınmasıyla ilgili görüntülere ulaştı.

Görüntülerde yüzünü cerrahi maskeyle kapatan şapkalı bir kişinin, bir iş yerinin önünden geçerek bebeği taşıdığı anlar yer alıyor.

Olay

Merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde bir iş yerinin önünde bebek olduğunu fark edenler, durumu polise bildirmişti. İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen polis ekibi, ailesine ulaşamadığı erkek bebeği Hürriyet Polis Merkezi Amirliğine götürüp 112 Acil Servis ekibi çağırmıştı.

Sağlık ekibi, yaklaşık bir aylık olduğunu değerlendirdiği ve durumunun iyi olduğunu belirlediği bebeğin altını, polis ekiplerinin aldığı bezle değiştirmişti. Polis ve sağlık ekibinin ilgilendiği bebeğe, göz renginin mavi olması nedeniyle "Maviş" ismi verilmişti. Bebek, kontrollerinin yapılması için hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı

Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana Sarıçam'daki orman yangınının saat 14.45 itibarıyla ekiplerin özverili çalışması sonucu kontrol altına...
Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana Sarıçam'daki orman yangınının saat 14.45 itibarıyla ekiplerin özverili çalışması sonucu kontrol altına...
Şizofreni hastası oğlunu surlardan aşağı iten anne, tüyler ürperten cinayeti itiraf etti
Şizofreni hastası oğlunu surlardan aşağı iten anne, tüyler ürperten cinayeti itiraf etti
Taksim Meydanı'nda kadınların erkek arkadaş kavgası! Biri, gözaltına alınmamak için soyundu
Taksim Meydanı'nda kadınların erkek arkadaş kavgası! Biri, gözaltına alınmamak için soyundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hülya Avşar Pınar Altuğ Necati Şaşmaz İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Adem Büyük Ahmet Nur Çebi Josef De Souza Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Adana'da terk edilen bebeğin, bulunduğu iş yerinin önüne götürüldüğü anların görüntülerine ulaşıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.5.2021 18:27:24. #1.15#

title