Adana'da Tenis Rüzgarı Esti
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Adana'da Tenis Rüzgarı Esti

Adana'da Tenis Rüzgarı Esti
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Büyükşehir'den çocuk tenisçilere destekTürkiye Tenis Federasyonu 12 Yaş Hafta Sonu Tenis Turnuvası Adana Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonluğunda Spor Park Tesislerinde gerçekleşti.

Büyükşehir'den çocuk tenisçilere destek

Türkiye Tenis Federasyonu 12 Yaş Hafta Sonu Tenis Turnuvası Adana Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonluğunda Spor Park Tesislerinde gerçekleşti. 24 sporcunun katıldığı müsabakalar sonrası dereceye girenlere kupaları verildi.

Branş ayrımı gözetmeksizin sporun çeşitli dallarına destek veren Adana Büyükşehir Belediyesi, tenis sporunda çok önemli bir organizasyon olan 12 Yaş Hafta Sonu Tenis Turnuvasına ev sahipliği yaptı. Tamamen yenilenmiş, modern kortlardan oluşan Spor Park Tesislerinde 24 sporcu şampiyonluk mücadelesi verdi. Birbirinden çekişmeli müsabakalar sonrası dereceye giren sporculara kupaları takdim edildi.

Sporcu ailelerine ve sporculara, Adana'da sporun gelişmesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın selamlarını ileten Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (ABBSK) Başkanı Kadir Özdemir, "4 gün boyunca yaşları 12 olan sporcularımızın çekişmeli müsabakalarına şahitlik ettik. Böylesine prestijli bir organizasyonu Adana'ya getirmenin de onurunu yaşıyoruz. Bu anlamda Türkiye Tenis Federasyonuna da teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da böyle iddialı turnuvaları Adana'da oynatmak istiyoruz" dedi.

Bu arada Kız Çocukları 1. Grupta Nehir Say birinci olurken, Mayla Kargın 2'nci oldu. 2. Grupta ise Beren Fatima Baylan birincilik kürsüsünde yer alırken Okyanus Sultanoğlu ikinciliği elde etti. Erkek Çocukları 1. Grupta Selami Kaya İşoğlu birinci olurken, Doruk Koç ikinci oldu. 2. Grupta ise Deniz Bulgay şampiyonluk madalyasını alırken, Mert Anıl Bülbüloğlu ise ikinciliği aldı.

Kaynak: Habermetre

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