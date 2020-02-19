Adana'da TEMSA sevinci

19.02.2020 13:12 | Son Güncelleme: 19.02.2020 13:12

TEMSA işçilerinin bağlı bulunduğu Özçelik İş Sendikası Adana Şubesi yöneticileri, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar'ı ziyaret ederek, gösterdiği çabadan ötürü teşekkür etti.



Eski sahipleri ile bir yabancı firmanın TEMSA'yı yüzde 50'şer hisseyle satın alarak yeniden faaliyete geçireceğine dair gelişmeler TEMSA çalışanlarında büyük sevinç oluşturdu.



Özçelik İş Sendikası Adana Şube Başkanı Sedat Aydın ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Başkan Zeydan Karalar'ı ziyaret ederek, teşekkür etti. Başkan Zeydan Karalar'ın, sorun yaşanan ilk günden itibaren yanlarında olduğunu ve gerekli girişimlerde bulunduğunu hatırlatan Sedat Aydın, Adana ve Türkiye ekonomisi için de çok önemli bir tesis olan TEMSA'nın yeniden faaliyete geçecek olması nedeniyle büyük mutluluk yaşadıklarını kaydetti.



Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da, ülke kamuoyunun TEMSA'nın önemini, üretimin durmasından sonra daha iyi anladığını belirterek, yeniden üretimin başlayacak olmasından ötürü yetkililere ve emeği geçen herkese, Adanalılar adına teşekkürlerini iletti.



Başkan Karalar, istihdam sağlayan, üreten tesislerin kapanmasını değil, çoğalmasını istediklerini, bunun için de Adana Büyükşehir Belediyesi olarak üzerlerine düşen ne varsa yapacaklarını kaydetti. - ADANA

Kaynak: İHA