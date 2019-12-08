Adana'da temizlediği silah ateş alan polis memuru öldü
Haberler » Güncel » Adana'da temizlediği silah ateş alan polis memuru öldü - Haber

Adana'da temizlediği silah ateş alan polis memuru öldü

Adana'da, temizlediği silahın ateş alması sonucu yaralanan polis memuru kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

08.12.2019 03:59 | Son Güncelleme: 08.12.2019 04:01
Adana'da temizlediği silah ateş alan polis memuru öldü

'da, temizlediği silahın ateş alması sonucu yaralanan polis memuru kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Adana Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Alper Doğan (24), merkez Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki evinde, temizlediği silahın ateş alması sonucu yaralandı.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Doğan'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Alper Doğan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın duyulmasının ardından hastaneye gelen Doğan'ın meslektaşları ve yakınları, gözyaşı döktü.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Adana'da temizlediği silah ateş alan polis memuru öldü
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler