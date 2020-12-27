Adana'da telefonla konuştuğu sırada denize düşen kişi hayatını kaybetti

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde yapımı devam eden iskelede telefonla konuştuğu sırada denize düşen işçi yaşamını yitirdi.

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde yapımı devam eden iskelede telefonla konuştuğu sırada denize düşen işçi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçede inşaatı süren Hunutlu Termik Santrali'nde çalışan Şuayip Eren (50), vardiya değişiminin ardından bölgede yapımı devam eden iskeleye gitti.

Aydınlatma direkleri olmayan iskelede telefonla konuşan Eren'in denize düştüğünü gören iş arkadaşları, durumu sahil güvenlik ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgeye ulaşan sahil güvenlik ekiplerince denizden çıkarılan işçi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Eren, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdul Halim Öztoprak