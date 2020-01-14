Adana'da telefonla dolandırıcılık şüphelilerine yönelik operasyon
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Adana'da telefonla dolandırıcılık şüphelilerine yönelik operasyon

Adana'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp telefonla dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen 42 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

14.01.2020 08:19 | Son Güncelleme: 14.01.2020 08:21
Adana'da telefonla dolandırıcılık şüphelilerine yönelik operasyon

'da kendilerini ve savcı olarak tanıtıp telefonla dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen 42 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Alınan bilgiye göre, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 42 şüphelinin adresini tespit eden ekipler, şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan bazı şüpheliler Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Adana'da telefonla dolandırıcılık şüphelilerine yönelik operasyon
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