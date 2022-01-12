Adana'da telefon gasbettiği öne sürülen sanığa 15 yıla kadar hapis istemi - Haberler
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Adana'da telefon gasbettiği öne sürülen sanığa 15 yıla kadar hapis istemi

Adana'da telefon gasbettiği öne sürülen sanığa 15 yıla kadar hapis istemi
AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Güncel

Adana'da bir kişinin cep telefonunu gasbettiği iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'da bir kişinin cep telefonunu gasbettiği iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, "yol kesmek suretiyle yağma" suçlamasıyla tutuklanan H.Y. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanığın merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde sokakta yürüyen F.Y'nin yolunu keserek üzerini aradığı ve telefonunu istediği anlatıldı.

Mağdurun bu isteği kabul etmemesi ve direnmesi üzerine sanığın öldürme tehdidinde bulunarak F.Y'nin zorla cep telefonunu elinden aldığı iddianamede belirtildi.

İddianamede, H.Y'nin benzer suçlardan sabıkası olduğu anlatılarak, sanığın "yol kesmek suretiyle yağma" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Tutuklu H.Y, iddianamedeki ifadesinde, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Son Dakika Haberleri

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