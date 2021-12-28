Adana'da telefon dolandırıcılığı yaptığı öne sürülen zanlı Mersin'de yakalandı - Haberler
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Adana'da telefon dolandırıcılığı yaptığı öne sürülen zanlı Mersin'de yakalandı

Adana'da telefon dolandırıcılığı yaptığı öne sürülen zanlı Mersin'de yakalandı
AA / Bekir Ömer Fansa - Haberler | Güncel

Adana'nın Pozantı ilçesinde bir kişiyi telefonla dolandırdığı öne sürülen zanlı Mersin'de yakalandı.

MERSİN (AA) - Adana'nın Pozantı ilçesinde bir kişiyi telefonla dolandırdığı öne sürülen zanlı Mersin'de yakalandı.

Hamidiye Mahallesi'nde yaşayan M.S, telefonda kendisini emniyet personeli olarak tanıtan bir kişiye banka hesap bilgileri ve şifresini verdiğini belirterek, dolandırıldığı iddiasıyla İlçe Jandarma Komutanlığı'na başvurdu.

Ekipler yaptığı araştırmada, M.S'nin hesabından E.K.K isimli kişiye 10 bin TL havale edildiğini, ayrıca aynı hesaptan 10 bin TL de kripto para hesabına aktarım yapıldığını tespit etti.

Güvenlik kameralarının inceleyen ekipler parayı E.K.K'nın çektiğini, daha sonra A.G isimli bir kişiyle parayı kullandıklarını belirledi.

Ekipler, Mersin'in Toroslar ilçesinde ikamet eden A.G'yi yakalayarak gözaltına aldı.

E.K.K'nın ise yakalanması için çalışmalara devam ediliyor.

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AA / Bekir Ömer Fansa - Son Dakika Haberleri

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