Adana'da teknede rahatsızlanan balıkçıyı sahil güvenlik ekibi kurtardı
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Adana'da teknede rahatsızlanan balıkçıyı sahil güvenlik ekibi kurtardı

08.02.2021 20:39 | Son Güncelleme: 08.02.2021 20:42
Adana'da teknede rahatsızlanan balıkçıyı sahil güvenlik ekibi kurtardı

Adana açıklarında avlandığı sırada rahatsızlanan balıkçı, sahil güvenlik ekibi tarafından kurtarıldı.

Adana açıklarında avlandığı sırada rahatsızlanan balıkçı, sahil güvenlik ekibi tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, Akdeniz Bölge Komutanlığı ekibinin, Karataş açıklarında bir teknedeki balıkçının rahatsızlandığı ihbarı üzerine harekete geçtiği belirtildi.

Bölgeye giden ekibin, teknedeki balıkçıyı kurtardığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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