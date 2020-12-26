Adana'da teknede rahatsızlanan balıkçı sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı
26.12.2020 15:57 | Son Güncelleme: 26.12.2020 16:00
Adana'nın Karataş ilçesi açıklarında teknede avlandığı sırada rahatsızlanan balıkçı, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Adana'nın Karataş ilçesi açıklarında teknede avlandığı sırada rahatsızlanan balıkçı, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Karataş açıklarında bir teknedeki balıkçının avlandığı sırada rahatsızlandığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Bölgeye ulaşan ekipler, teknedeki balıkçıyı kurtardı. Tahliye edilen kişinin göğüs ağrısı nedeniyle rahatsızlandığı bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci