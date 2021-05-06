Tekerleği yolda oluşan çukura düşen tır, çekiciyle kurtarıldı
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Tekerleği yolda oluşan çukura düşen tır, çekiciyle kurtarıldı

Anadolu Ajansı / Fatih Azgın - Haberler | Güncel

Adana'nın Kozan ilçesinde, yolda çökme sonucu oluşan çukura tekerleğinin düşmesi sonucu mahsur kalan tır, çekici yardımıyla kurtarıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde, yolda çökme sonucu oluşan çukura tekerleğinin düşmesi sonucu mahsur kalan tır, çekici yardımıyla kurtarıldı.

Sinan Kavuklu'nun kullandığı tırın ön sağ tekerleği, Arslanpaşa Mahallesi Fehmi Özel Türkay Caddesi'nde çökme sonucu oluşan çukura düştü.

Yaklaşık bir saat askıda kalan araç, çekici yardımıyla kurtarıldı.

Çukur, belediye ekipleri tarafından kum dökülerek kapatıldı.

Tekerleği yolda oluşan çukura düşen tır, çekiciyle kurtarıldı
Tekerleği yolda oluşan çukura düşen tır, çekiciyle kurtarıldı
Tekerleği yolda oluşan çukura düşen tır, çekiciyle kurtarıldı
Tekerleği yolda oluşan çukura düşen tır, çekiciyle kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

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