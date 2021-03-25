Adana'da tek tırnaklı hayvan başı ve kemikleri bulundu
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Adana'da tek tırnaklı hayvan başı ve kemikleri bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Adana'da tek tırnaklı hayvan başı ve kemikleri bulundu

Adana'da dere yatağında tek tırnaklı hayvan kemikleri ve başı bulundu.

Dere yatağında çok sayıda at ve eşek kafasıyla kemikler bulundu
Dere yatağında çok sayıda at ve eşek kafasıyla kemikler bulundu
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Adana'da dere yatağında tek tırnaklı hayvan kemikleri ve başı bulundu.

Yüreğir ilçesine bağlı, Bahçelievler Mahallesi yakınında bulunan dere yatağında at ve eşek kafaları ve kemikleri bulundu. At ve eşekler kesildikten sonra geriye kalan parçalarının çuvallara konulup, dere yatağına atıldığı, köpekler tarafından parçaların çıkartılarak etrafa taşındığı görüldü. Yaklaşık 200 metrelik bir alanda her tarafta at ve eşek kafaları bulunurken, çevreye de kötü kokular yayıldı.

Mahalle sakinleri kötü kokuların gelmesi üzerine dere yatağına gittiklerinde hayvan kemiklerini görünce yetkililere bilgi verdi. Bunun üzerine olay yerine Yüreğir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri olay yerine geldi. Ekipler dere yatağında inceleme yaptıktan sonra insan sağlığını tehdit eden kemik ve diğer parçaların kaldırılmasına karar verdi. Bir taraftan da at ve eşek kemiklerini atan şahısların bulunması için çalışma başlatıldı. Yüreğir Belediyesi Zabıta Müdürü Hayri Kuruoğlu, Adana'nın kebap için çok önemli bir kent olduğunu bu nedenle bunların maksatlı yapıldığını belirterek, "Vatandaşlarımız müsterih olsun bütün kamu kurumlarıyla birlikte ortak çalışma yapıyoruz. Burada bulunan kemikler tek tırnaklı dediğimiz hayvan kemikleri. Ancak bunlar maksatlı olarak atılıyor" dedi. - ADANA

Adana'da tek tırnaklı hayvan başı ve kemikleri bulundu
Adana'da tek tırnaklı hayvan başı ve kemikleri bulundu
Adana'da tek tırnaklı hayvan başı ve kemikleri bulundu
Adana'da tek tırnaklı hayvan başı ve kemikleri bulundu
Adana'da tek tırnaklı hayvan başı ve kemikleri bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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