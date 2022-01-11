Tek katlı evin kiler bölümünün üzerine kaya parçası düştü

ALADAĞ, ADANA (AA) - Adana'nın Aladağ ilçesinde, tek katlı evin kiler olarak kullanılan eklentisinin üzerine kaya parçası düşmesi sonucu hasar oluştu.

Darıçukuru Mahallesi'nde Bekir Göklektaşoğlu'na ait tek katlı evin kiler olarak kullanılan eklenti kısmına, yağışın etkisiyle gevşeyen zeminden kopan kaya parçası düştü.

Evin, kaya parçasının isabet ettiği bölümünde büyük hasar oluşurken, kopan bazı kaya parçalarının ise ağaçlara asılı kaldığı görüldü.

Göklektaşoğlu, evindeki hasar nedeniyle geçici olarak aynı bölgede yaşayan oğlunun yanına yerleştirildi.