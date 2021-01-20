Adana'da tehditle babasının parasını gasbeden sanığa 5 yıl 3 ay hapis cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Adana'da tehditle babasının parasını gasbeden sanığa 5 yıl 3 ay hapis cezası

20.01.2021 11:03 | Son Güncelleme: 20.01.2021 11:03
Adana'da tehditle babasının parasını gasbeden sanığa 5 yıl 3 ay hapis cezası

Adana'da ölümle tehdit ettiği babasının parasını zorla aldığı gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanığa, "nitelikli yağma" suçundan 5 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana'da ölümle tehdit ettiği babasının parasını zorla aldığı gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanığa, "nitelikli yağma" suçundan 5 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık M.M. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı da mahkemede hazır bulundu.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın olay tarihinde müşteki babası Z.M'ye bıçakla saldırarak ölümle tehdit ettiğini, babasının parasını zorla aldığını ve sanığın benzer suçlardan sabıkası olduğunu belirterek üzerine atılı "nitelikli yağma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Babasının parasını gasbettiği suçlamalarını kabul etmeyen sanık M.M. ise "Ben babama karşı böyle bir suç işlemedim. Mütalaayı kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti sanık M.M'yi "nitelikli yağma" suçundan 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak mevcut halinin devamına hükmetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Yaşar Güler Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Can Yaman Cemre Kemer Demet Şener Seren Serengil
Spor Ali Koç Ünal Karaman Sergen Yalçın Josef De Souza Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Hastane
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adana'da tehditle babasının parasını gasbeden sanığa 5 yıl 3 ay hapis cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 11:07:43. #1.14#
title