Adana'da tehditle 500 bin liralık senet imzalattırdığı iddia edilen 3 zanlı yakalandı
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Adana'da tehditle 500 bin liralık senet imzalattırdığı iddia edilen 3 zanlı yakalandı

Adana'da tehditle 500 bin liralık senet imzalattırdığı iddia edilen 3 zanlı yakalandı
Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde bir kişiye tehditle 500 bin liralık senet imzalattırdığı öne sürülen 1'i kadın 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde bir kişiye tehditle 500 bin liralık senet imzalattırdığı öne sürülen 1'i kadın 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gültepe Mahallesi'nde yaşayan A.T. (47), polise başvurarak 1'i kadın 3 kişinin kendisini darbedip bir eve götürerek tehditle 14 yarım ve 1 çeyrek altınını aldıklarını, daha sonra da kendisine 500 bin liralık senet imzalattırdıklarını ileri sürerek şikayetçi oldu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmayla zanlılar U.U. (24), teyzesi G.Y. (26) ve arkadaşı E.T'yi (22) yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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Adana'da tehditle 500 bin liralık senet imzalattırdığı iddia edilen 3 zanlı yakalandı - Haberler
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