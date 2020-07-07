Adana'da tefecilik ve yağma operasyonu: 24 gözaltı kararı
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Adana'da tefecilik ve yağma operasyonu: 24 gözaltı kararı

Adana'da tefecilik ve yağma operasyonu: 24 gözaltı kararı Adana'da tefecilik ve yağma yaptığı öne sürülen aralarında kadınlarında bulunduğu 24 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

07.07.2020 07:09 | Son Güncelleme: 07.07.2020 07:45

Adana'da tefecilik ve yağma operasyonu: 24 gözaltı kararı

ADANA - Adana'da tefecilik ve yağma yaptığı öne sürülen aralarında kadınlarında bulunduğu 24 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti yapılan operasyonla çok sayıda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tefecilik ve yağma yaptığı iddia edilen 24 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü Mali Şube Amirliği ekipleri, tefeci ve yağma yaptığı öne sürülen kişilere operasyon başlattı. Şafak vakti söz konusu şahısların adreslerine eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Düzenlenen baskınlarda yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Adana'da tefecilik ve yağma operasyonu: 24 gözaltı kararı

Kaynak: İHA

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