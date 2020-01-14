Adana'da tefecilik ve yağma operasyonu: 13 gözaltı

14.01.2020 11:58 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:58

Adana'nın Kozan ilçesinde düzenlenen operasyonda tefecilik ve yağma şüphelisi 13 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tefecilik ve yağma şüphelisi oldukları belirlenen 21 zanlının yakalanması ve suç delillerinin elde edilmesi amacıyla eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda ekipler 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların yakalandığı adreslerde, 4 ruhsatsız av tüfeği, 29 kartuş, tabanca, 75 fişek, 32 boş senet, 6 müşteki adına düzenlenmiş senet ile 10 araç satış sözleşmesi ve alacak kayıtlarının bulunduğu çok sayıda belge ele geçirildi.

Firari 8 şüpheli aranıyor.

Kaynak: AA