Adana'da tefecilik operasyonunda 4 zanlı yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Adana'da tefecilik operasyonunda 4 zanlı yakalandı

19.01.2021 10:31 | Son Güncelleme: 19.01.2021 10:34
Adana'da tefecilik operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, tefecilik yaptığı iddia edilen 4 şüpheliye yönelik çalışma başlattı.

Polis, şafak vakti eş zamanlı yaptığı operasyonda 4 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların adreslerinde, tefecilikten elde edildiği değerlendirilen 7 bin lira ve tapu ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Tunur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Ömer Çelik İlham Aliyev Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Ajda Pekkan Hande Erçel Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Mesut Bakkal Cüneyt Çakır Hamza Hamzaoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adana'da tefecilik operasyonunda 4 zanlı yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 10:37:37. #1.14#
title