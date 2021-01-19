Adana'da tefecilik operasyonunda 4 zanlı yakalandı
19.01.2021 10:31 | Son Güncelleme: 19.01.2021 10:34
Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, tefecilik yaptığı iddia edilen 4 şüpheliye yönelik çalışma başlattı.
Polis, şafak vakti eş zamanlı yaptığı operasyonda 4 şüpheliyi yakaladı.
Zanlıların adreslerinde, tefecilikten elde edildiği değerlendirilen 7 bin lira ve tapu ele geçirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Tunur