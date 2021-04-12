Adana'da tefeci şebekesine operasyonda 1 tutuklama
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Adana'da tefeci şebekesine operasyonda 1 tutuklama

Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR - Haberler | Güncel
Adana'da tefeci şebekesine operasyonda 1 tutuklama

ADANA'da faizle para vererek 1 milyon 750 bin liralık vurgun yapan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak, emniyete götürülen 9 şüpheliden 5'i ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

ADANA'da faizle para vererek 1 milyon 750 bin liralık vurgun yapan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak, emniyete götürülen 9 şüpheliden 5'i ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla, biri de savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Tefecilik suçlarıyla mücadeleyi sürdüren Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, kentte 45 kişiye faiz karşılığı para vererek 1 milyon 750 bin lira vurgun yapan şebekeyi deşifre etti. Şebekeye üye oldukları öne sürülen 11 kişinin kimliğini tespit eden ekipler, operasyon için harekete geçti. Belirlenen adreslere 8 Nisan'da eş zamanlı baskın yapan polis, 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramada, 15 bin TL para, 518 bin 800 TL değerinde 27 senet, borçlu ve alacaklıların isim bilgileri ile imzalarının bulunduğu boş 26 senet ve dijital materyal ele geçirildi. Diğer 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilerden 5'i ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla 1'i ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.


Adana'da tefeci şebekesine operasyonda 1 tutuklama
Adana'da tefeci şebekesine operasyonda 1 tutuklama
Adana'da tefeci şebekesine operasyonda 1 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR

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