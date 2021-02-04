Adana'da "tefeci" operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Adana'da tefecilik yaparak 40 kişiden yaklaşık 5 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yumurtalık ilçesinde faizle para vererek tefecilik yaptığı ve bu paralarla kumar oynatılması için yer ve imkan sağlayıp 40 kişiden yaklaşık 5 milyon lira haksız kazanç elde ettiği öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, kimliklerini belirlediği 4 şüpheliyi adreslerine düzenlediği operasyonla yakaladı.

Zanlıların adreslerinde ruhsatsız tabanca, 75 mermi, 5 av tüfeği fişeği, balistik yelek, harici bellek ve 4 cep telefonu ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun