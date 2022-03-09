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Adana'da tefeci operasyonu

AA - Ömer Yıldız - Güncel
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Adana'da tefecilik yaparak yaklaşık 70 milyon lira haksız kazanç sağladıkları ileri sürülen 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

ADANA (AA) - Adana'da tefecilik yaparak yaklaşık 70 milyon lira haksız kazanç sağladıkları ileri sürülen 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro ekipleri, tefecilik yaparak 52 kişiyi mağdur edip yaklaşık 70 milyon lira haksız kazanç sağladıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 14 şüpheliyi gözaltına almak için şafak vakti operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Adana'da tefeci operasyonu

Adana'da tefeci operasyonu

Adana'da tefeci operasyonu

AA / Ömer Yıldız - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Gözaltı, Adana, Güncel, Haberler

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