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Adana'da tefeci operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Adana'da tefeci operasyonu

Adana'da tefecilik yöntemiyle 165 kişiyi mağdur edip 5 milyon 300 bin lira haksız kazanç elde ettiği öne sürülen 18 kişinin yakalanması için şafak vakti operasyon yapıldıAdana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri,...

ADANA (İHA) - Adana'da tefecilik yöntemiyle 165 kişiyi mağdur edip 5 milyon 300 bin lira haksız kazanç elde ettiği öne sürülen 18 kişinin yakalanması için şafak vakti operasyon yapıldı

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, kentte tefecilik yaptığı öne sürülen şahıslara yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmada 165 kişiyi mağdur edip, 5 milyon 300 bin liralık vurgun yapan bir tefecilik şebekesini deşifre etti. Şebekeye üye olduğu öne sürülen 18 kişiyi tespit eden ekipler, savcılığın şüpheliler hakkında gözaltı kararı çıkarmasının ardından operasyon için harekete geçti. Şafak vakti 18 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - ADANA

Adana'da tefeci operasyonu

Adana'da tefeci operasyonu

Adana'da tefeci operasyonu

Adana'da tefeci operasyonu

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