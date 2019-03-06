Adana da Tefeci Operasyonu

Adana'da tefecilik yaptığı öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. 9 gözaltı kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Kent merkezinde tefecilik yaparak, haksız kazanç elde ettiği iddia edilen 9 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Buna istinaden sabahın ilk saatlerinde şüphelilerin evlerine baskın yapan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: DHA