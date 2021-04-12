Adana'da tavuk çiftliğinde 2 bin 180 litre sahte içki ele geçirildi

Adana'da, 2 bin 180 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da, 2 bin 180 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki üretildiği belirlenen merkez Yüreğir ilçesi Köklüce Mahallesi'ndeki bir tavuk çiftliğine operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada, 2 bin 180 litre sahte içki, bakır kazan, damıta düzeneği ve damıtma kapağı ele geçirildi.

Sahte içkiyle ilgili gözaltına alınan 2 zanlı, ilçe jandarma komutanlığına götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt