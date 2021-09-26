Adana'da taşla camını kırdığı marketten hırsızlık yapan zanlı yakalandı

SARIÇAM, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, taşla camını kırdığı marketten hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli yakalandı.

Yürekli Mahallesi'ndeki bir marketin alarmının devreye girmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Adrese giden ekipler, marketin camının kırılarak içeriye girilip hırsızlık yapıldığını tespit etti.

Ekipler, çevrede yaptıkları araştırmayla olayın şüphelisi Mehmet Emin G'yi (26), çaldığı gıda ve giyim ürünleriyle kaçarken yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının emniyette "hırsızlık" ve "uyuşturucu madde kullanmak"tan çok sayıda kaydının olduğu belirlendi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, şüpheli elindeki taşla camı kırıp içeriye giriyor. Daha sonra kasaya yönelen zanlı burayı açamayınca raflardaki ürünleri almaya başlıyor.