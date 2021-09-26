Adana'da taşla camını kırdığı marketten hırsızlık yapan zanlı yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da taşla camını kırdığı marketten hırsızlık yapan zanlı yakalandı

AA / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel
Adana'da taşla camını kırdığı marketten hırsızlık yapan zanlı yakalandı

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, taşla camını kırdığı marketten hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli yakalandı.

SARIÇAM, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, taşla camını kırdığı marketten hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli yakalandı.

Yürekli Mahallesi'ndeki bir marketin alarmının devreye girmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Adrese giden ekipler, marketin camının kırılarak içeriye girilip hırsızlık yapıldığını tespit etti.

Ekipler, çevrede yaptıkları araştırmayla olayın şüphelisi Mehmet Emin G'yi (26), çaldığı gıda ve giyim ürünleriyle kaçarken yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının emniyette "hırsızlık" ve "uyuşturucu madde kullanmak"tan çok sayıda kaydının olduğu belirlendi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, şüpheli elindeki taşla camı kırıp içeriye giriyor. Daha sonra kasaya yönelen zanlı burayı açamayınca raflardaki ürünleri almaya başlıyor.

AA / Yusuf Koyun - Son Dakika Haberleri
Serdar Ortaç, 'Adana'yı mutlu edeyim diye Beşiktaş'ı kızdırdım'

Serdar Ortaç, "Adana'yı mutlu edeyim diye Beşiktaş'ı kızdırdım"

 PKK'NIN TALİMATLARINI, KIZ KARDEŞİYLE CEZAEVİNE SOKMAK İSTEMİŞ

PKK'NIN TALİMATLARINI, KIZ KARDEŞİYLE CEZAEVİNE SOKMAK İSTEMİŞ

 ZEYTİNBURNU'NDA 'YAN BAKTIN' CİNAYETİ; ŞÜPHELİ BÖYLE YAKALANDI

ZEYTİNBURNU'NDA 'YAN BAKTIN' CİNAYETİ; ŞÜPHELİ BÖYLE YAKALANDI
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Müge Anlı Düm Tek Tek Amelia Hamlin İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Şenol Güneş Mehmet Topal Bülent Uygun Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Emine Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Adana'da taşla camını kırdığı marketten hırsızlık yapan zanlı yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.09.2021 09:59:46. #1.17#