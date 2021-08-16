Adana'da taş ocağından elektrik trafosu çalmak isteyen 3 şüpheli suçüstü yakalandı
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Adana'da taş ocağından elektrik trafosu çalmak isteyen 3 şüpheli suçüstü yakalandı

Adana'da taş ocağından elektrik trafosu çalmak isteyen 3 şüpheli suçüstü yakalandı
Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı - Haberler | Güncel

Adana'nın Ceyhan ilçesinde taş ocağından elektrik trafosu çalmaya çalışan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde taş ocağından elektrik trafosu çalmaya çalışan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Kurtpınarı Mahallesi'nde devriye sırasında 3 kişinin taş ocağı şantiyesindeki elektrik trafosunu oksijen tüpüyle kesmeye çalıştığını fark etti.

Ekipler, şüphelileri suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Adana'da taş ocağından elektrik trafosu çalmak isteyen 3 şüpheli suçüstü yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı

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