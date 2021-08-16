Adana'da taş ocağından elektrik trafosu çalmak isteyen 3 şüpheli suçüstü yakalandı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde taş ocağından elektrik trafosu çalmaya çalışan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde taş ocağından elektrik trafosu çalmaya çalışan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Kurtpınarı Mahallesi'nde devriye sırasında 3 kişinin taş ocağı şantiyesindeki elektrik trafosunu oksijen tüpüyle kesmeye çalıştığını fark etti.
Ekipler, şüphelileri suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan zanlılar, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı