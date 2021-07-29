Adana'da tartıştığı şüpheli tarafından silahla vurulan kişi yaralandı
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Adana'da tartıştığı şüpheli tarafından silahla vurulan kişi yaralandı

Adana'da tartıştığı şüpheli tarafından silahla vurulan kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Mutlu Güney - Haberler | Güncel

Adana'da, tartıştığı şüphelinin tabancayla yaraladığı kişi hastaneye kaldırıldı.

Adana'da, tartıştığı şüphelinin tabancayla yaraladığı kişi hastaneye kaldırıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir evin damında Tolga A. ile ismi henüz öğrenilemeyen kişi arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen tartışma sırasında Tolga A'ya yanındaki tabancayla ateş eden zanlı kaçtı.

Yaralanan Tolga A, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Adana'da tartıştığı şüpheli tarafından silahla vurulan kişi yaralandı
Adana'da tartıştığı şüpheli tarafından silahla vurulan kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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